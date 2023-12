Soirée jeux 16 Rue du Docteur Talamon Nay, 16 février 2024, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16 22:00:00

Dans le cadre de sa saison culturelle hivernale et de la thématique « Nature » développée ce trimestre, la Communauté de communes du Pays de Nay propose une soirée jeux.

Lors de cette première soirée jeux de l’année, la nature sera mise à l’honneur grâce à une sélection réalisée par vos ludothécaires. C’est ainsi que vous pourrez jouer à Photosynthesis, Tussie Mussie, Fauna et bien d’autres.

Nous aurons le plaisir d’accueillir le club de Bridge de Nay qui vient de fêter ses 40 ans d’activité. Une initiation sera proposée aux amateurs de ce jeu d’enchères où la stratégie prend le « pli » sur le hasard. Osez le bridge !

Pour ados et adultes..

Dans le cadre de sa saison culturelle hivernale et de la thématique « Nature » développée ce trimestre, la Communauté de communes du Pays de Nay propose une soirée jeux.

Lors de cette première soirée jeux de l’année, la nature sera mise à l’honneur grâce à une sélection réalisée par vos ludothécaires. C’est ainsi que vous pourrez jouer à Photosynthesis, Tussie Mussie, Fauna et bien d’autres.

Nous aurons le plaisir d’accueillir le club de Bridge de Nay qui vient de fêter ses 40 ans d’activité. Une initiation sera proposée aux amateurs de ce jeu d’enchères où la stratégie prend le « pli » sur le hasard. Osez le bridge !

Pour ados et adultes.

Dans le cadre de sa saison culturelle hivernale et de la thématique « Nature » développée ce trimestre, la Communauté de communes du Pays de Nay propose une soirée jeux.

Lors de cette première soirée jeux de l’année, la nature sera mise à l’honneur grâce à une sélection réalisée par vos ludothécaires. C’est ainsi que vous pourrez jouer à Photosynthesis, Tussie Mussie, Fauna et bien d’autres.

Nous aurons le plaisir d’accueillir le club de Bridge de Nay qui vient de fêter ses 40 ans d’activité. Une initiation sera proposée aux amateurs de ce jeu d’enchères où la stratégie prend le « pli » sur le hasard. Osez le bridge !

Pour ados et adultes.

EUR.

16 Rue du Docteur Talamon Ludothèque

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay