Spectacle et contes amérindiens 16 Rue du Docteur Talamon Nay, 20 janvier 2024, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 12:00:00

Dans le cadre de sa saison culturelle hivernale et de la thématique « Nature » développée ce trimestre, la Communauté de communes du Pays de Nay propose un spectacle très jeune public : L’histoire d’Hateya la chamane » et autres contes amérindiens.

Une vieille chamane amérindienne raconte son histoire. A travers ce récit, elle transmet la culture de son peuple, une ode à la nature, à la vie tout simplement !

3 contes amérindiens qui mettent en scène des animaux qui même s’ils sont petits, sont capables de grandes choses !

Racontés à l’aide de décors, théâtre d’ombres et marionnettes, accompagnement sonore et musical en direct, par la compagnie plumes de songes.

2 séances de 30min : à 10h et à 11h15. A partir de 3 ans..

EUR.

16 Rue du Docteur Talamon Ludothèque

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay