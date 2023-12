Jeu de memory 16 Rue du Docteur Talamon Nay, 17 janvier 2024, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 14:00:00

fin : 2024-01-17 16:00:00

Dans le cadre de sa saison culturelle hivernale et de la thématique « nature » développée ce trimestre, la Communauté de communes du Pays de Nay propose de créer un jeu de memory fait maison. Jouer au jeu de memory que vous avez fabriqué ? C’est possible !

Lors d’une promenade, chemin du Boucau à Nay, venez cueillir, trèfles, pissenlits, fougères et autres brindilles, prenez des photos de châtaigniers, chênes, hêtres et autres arborescences. Puis, pinceau en main, reproduisez vos « trésors » et associez vos peintures aux photos ou aux végétaux recueillis. Voilà un jeu de memory « unique » !

A partir de 6 ans et accompagné d’un adulte..

EUR.

16 Rue du Docteur Talamon Ludothèque

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay