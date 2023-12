Exposition itinérante 16 Rue du Docteur Talamon Nay, 19 décembre 2023, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19

fin : 2023-12-23

Cette exposition va circuler dans chacune des 29 communes du territoire, et sera composée de panneaux et d’un court-métrage pour vous présenter ce que va devenir la place Marcadieu à Nay. Cet équipement, prévu à l’automne 2024, renfermera un musée virtuel, une médiathèque, une ludothèque, un espace ouvert ainsi que deux salles de cinéma à l’étage. Ce sera un nouveau lieu de vie ouvert à tous et acteur du territoire.

Quatre centres d’intérêt y apparaitront : découvrir, fédérer, sensibiliser et rayonner.

Horaire ludothèque : mardi de 16h à 19h, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, vendredi de 10h à 12h, samedi de 10h à 13h..

EUR.

16 Rue du Docteur Talamon Ludothèque

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay