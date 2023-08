Soirée jeux du Québec 16 Rue du Docteur Talamon Nay, 24 novembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et de la thématique « Destination Québec » développée ce trimestre, la Communauté de communes du Pays de Nay vous propose une soirée Jeux du Québec !

Depuis 10 ans, le Québec est en passe de devenir un acteur majeur de la création ludique mondiale. Saviez-vous que les jeux TTMC, Azul, Top Ten, Imagine, Skyjo, Comment j’ai adopté un Gnou et bien d’autres sont issus de la production québécoise ? La ludothèque du Pays de Nay vous propose de (re)découvrir tous ces jeux créés par nos cousins francophones. « Attachez votre tuque ! », c’est parti pour une soirée où vous pourriez « avoir le piton collé » ! Pour ados et adultes..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 22:00:00. EUR.

16 Rue du Docteur Talamon Ludothèque

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of its autumn cultural season and the « Destination Quebec » theme developed this quarter, the Pays de Nay Community of Communes invites you to an evening of Quebec Games!

Over the past 10 years, Quebec has become a major player in global game creation. Did you know that TTMC, Azul, Top Ten, Imagine, Skyjo, Comment j’ai adopté un Gnou and many other games come from Quebec? The Pays de Nay toy library invites you to (re)discover all these games created by our French-speaking cousins. « Attachez votre tuque » (fasten your tuque), let’s go for an evening where you could « get the piton glued »! For teens and adults.

En el marco de su temporada cultural de otoño y del tema « Destino Quebec » que se desarrolla este trimestre, la Mancomunidad de Municipios de Pays de Nay organiza una velada de los Juegos de Quebec

En los últimos 10 años, Quebec se ha convertido en un actor importante en el mundo de los juegos. ¿Sabías que TTMC, Azul, Top Ten, Imagine, Skyjo, Comment j’ai adopté un Gnou y muchos otros juegos proceden de Quebec? La ludoteca Pays de Nay te invita a (re)descubrir todos estos juegos creados por nuestros primos francófonos. abróchate el « tuque » y prepárate para una velada en la que quizá te lleves un pequeño « piton collé » Para adolescentes y adultos.

Im Rahmen ihrer kulturellen Herbstsaison und des in diesem Quartal entwickelten Themas « Destination Québec » lädt die Communauté de communes du Pays de Nay Sie zu einem Abend mit Spielen aus Québec ein!

Seit zehn Jahren ist Québec auf dem besten Weg, ein wichtiger Akteur der weltweiten Spieleentwicklung zu werden. Wussten Sie, dass die Spiele TTMC, Azul, Top Ten, Imagine, Skyjo, Comment j’ai adopté un Gnou und viele andere aus der québecischen Produktion stammen? Die Ludothek des Pays de Nay bietet Ihnen die Möglichkeit, all diese Spiele, die von unseren französischsprachigen Cousins entwickelt wurden, (wieder) zu entdecken. « Mit dem Motto « Schnallen Sie sich den Hut auf! » können Sie einen Abend verbringen, an dem Ihnen der Piton kleben bleibt! Für Jugendliche und Erwachsene.

