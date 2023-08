Atelier codage sur Scratch 16 Rue du Docteur Talamon Nay, 26 octobre 2023, Nay.

Envie de vous essayer au codage ? Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et de la thématique « Science-Fiction » développée ce trimestre, la Communauté de communes du Pays de Nay propose un atelier de codage en 2 temps pour vous initier au logiciel en ligne Scratch ! Réparti sur deux jours consécutifs, le premier atelier a pour objectif de créer un petit jeu vidéo spatial et dans le second d’utiliser les connaissances acquises la veille pour coder des robots en Lego ! Chaque participant doit venir avec un ordinateur portable capable de se connecter au Wifi et son chargeur. De 11 à 16 ans..

Want to try your hand at coding? As part of its autumn cultural season and the « Science-Fiction » theme developed this quarter, the Pays de Nay Community of Communes is offering a 2-part coding workshop to introduce you to the online software Scratch! Spread over two consecutive days, the aim of the first workshop is to create a small space video game, and in the second to use the knowledge acquired the previous day to code Lego robots! Each participant must bring a Wifi-capable laptop and charger. Ages 11 to 16.

¿Quieres probar a programar? En el marco de la temporada cultural de otoño y del tema « Ciencia Ficción » que se desarrolla este trimestre, la Mancomunidad del País de Nay propone un taller de programación en dos partes para iniciarse en el programa informático en línea Scratch Durante dos días consecutivos, el objetivo del primer taller será crear un pequeño videojuego espacial, y el del segundo, utilizar los conocimientos adquiridos el día anterior para programar robots de Lego Todos los participantes deberán traer un ordenador portátil con Wifi y un cargador. Edades: de 11 a 16 años.

Lust, sich im Codieren zu versuchen? Im Rahmen der kulturellen Herbstsaison und des Themas « Science-Fiction », das in diesem Quartal entwickelt wurde, bietet die Communauté de communes du Pays de Nay einen zweiteiligen Codier-Workshop an, um Sie in die Online-Software Scratch einzuführen! An zwei aufeinanderfolgenden Tagen soll im ersten Workshop ein kleines Weltraum-Videospiel entwickelt werden, während im zweiten Workshop die am Vortag erworbenen Kenntnisse genutzt werden, um Lego-Roboter zu codieren! Jeder Teilnehmer sollte einen WLAN-fähigen Laptop und ein Ladegerät mitbringen. Von 11 bis 16 Jahren.

