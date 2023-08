Initiation au jeu de rôle SF 16 Rue du Docteur Talamon Nay, 13 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et de la thématique « Science-Fiction » développée ce trimestre, la Communauté de communes du Pays de Nay propose une soirée d’initiation au jeu de rôle SF. Le jeu de rôle est un jeu d’imagination et d’aventures où vous incarnez un personnage et vivez des aventures extraordinaires. Action, suspense et jets de dés chanceux seront la clé de la soirée. Un maître du jeu sera là pour vous accompagner dans ces déambulations spatiales tout en vous mettant des bâtons dans les roues ! Tout public dès 14 ans..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 22:00:00. EUR.

16 Rue du Docteur Talamon Ludothèque

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of its autumn cultural season and the « Science Fiction » theme developed this quarter, the Pays de Nay Community of Communes is offering an evening of introductory SF role-playing. Role-playing is a game of imagination and adventure in which you embody a character and experience extraordinary adventures. Action, suspense and lucky dice will be the key to the evening. A game master will be on hand to accompany you on your spatial wanderings, while also putting a spanner in your works! Suitable for ages 14 and up.

En el marco de su temporada cultural de otoño y del tema « Ciencia Ficción » que se desarrolla este trimestre, la Comunidad de Municipios del País de Nay propone una velada de iniciación a los juegos de rol de SF. El juego de rol es un juego de imaginación y aventura en el que se asume el papel de un personaje y se viven aventuras extraordinarias. Acción, suspense y dados de la suerte serán la clave de la velada. Un maestro del juego le acompañará en su periplo por el espacio, sin dejar de ponerle los pelos de punta Apto para todos los públicos a partir de 14 años.

Im Rahmen der kulturellen Herbstsaison und des Themas « Science-Fiction », das in diesem Quartal entwickelt wurde, bietet die Communauté de communes du Pays de Nay einen Abend zur Einführung in das SF-Rollenspiel an. Das Rollenspiel ist ein Fantasie- und Abenteuerspiel, bei dem Sie in die Rolle einer Figur schlüpfen und außergewöhnliche Abenteuer erleben. Action, Spannung und Würfelglück sind der Schlüssel zu diesem Abend. Ein Spielleiter wird Sie bei Ihren Weltraumspaziergängen begleiten, Ihnen aber auch Steine in den Weg legen! Für alle Zuschauer ab 14 Jahren.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay