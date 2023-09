Atelier collage créatif 16 Rue du Docteur Talamon Nay, 3 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de la semaine nationale des retraités et personnes âgées, venez relever le défi du jeu de collage et de la création. Aucune compétence particulière n’est nécessaire juste du fun et de l’évasion pour passer un bon moment créatif ensemble. De 6 à 109 ans..

2023-10-03 fin : 2023-10-03 19:00:00. EUR.

16 Rue du Docteur Talamon Ludotèque

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of National Seniors Week, come and take up the challenge of collage play and creation. No special skills are required, just fun and escape for a creative time together. Ages 6 to 109.

Como parte de la semana nacional de jubilados y personas mayores, ven y acepta el reto del collage y la creación. No se requieren habilidades especiales, sólo diversión y evasión para pasar juntos un rato creativo. De 6 a 109 años.

Im Rahmen der nationalen Woche der Rentner und älteren Menschen können Sie sich der Herausforderung des Collage-Spiels und der Kreativität stellen. Es sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich, sondern nur Spaß und Abwechslung, um gemeinsam eine schöne kreative Zeit zu verbringen. Von 6 bis 109 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay