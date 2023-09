Atelier de création 16 Rue du Docteur Talamon Nay, 26 septembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

La ludothèque de Nay vous invite à participer à un atelier de création d’objet d’art « Crée ce qu’il te plaît », en partenariat avec l’Espace de vie sociale dans le cadre de Culture en Pays de Nay.

Ouvert à tous..

2023-09-26 fin : 2023-09-26 19:00:00. EUR.

16 Rue du Docteur Talamon Ludothèque

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Nay toy library invites you to take part in an art object creation workshop entitled « Crée ce qu’il te plaît », in partnership with the Espace de vie sociale as part of Culture en Pays de Nay.

Open to all.

La ludoteca de Nay le invita a participar en un taller de creación de objetos artísticos titulado « Crea lo que quieras », en colaboración con el Espace de vie sociale en el marco de Culture en Pays de Nay.

Abierto a todos.

Die Ludothek von Nay lädt Sie ein, an einem Workshop zur Herstellung von Kunstobjekten « Crée ce qu’il te plaît » teilzunehmen. Dieser Workshop wird in Partnerschaft mit dem Espace de vie sociale im Rahmen von Culture en Pays de Nay veranstaltet.

Offen für alle.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay