2023-12-17 11:00:00

fin : 2023-12-17 . Une journée pas comme les autres au cinéma Majestic Vesoul ! Choisissez votre séance pour leurs plus grands films de Noël et profitez avant la diffusion du film d’un spectacle de Magie proposé par Thierry BALLAND ! A 11H00 profitez de 15 minutes magiques avant le lancement du film L’INCROYABLE NOEL DE SHAUN LE MOUTON à 11H15. Séance adaptée à tous les publics avec une lumière tamisée durant toute la projection et un niveau sonore diminué. A 13H30 profitez d’un spectacle de 30 minutes de Magie avant la diffusion du film WISH à 14H. A 16H30 profitez d’un spectacle de magie de 45 minutes avant la diffusion du film WONKA à 17H15. C’est donc Noël avant l’heure avec toute la Magie qui l’entoure au cinéma Majestic Vesoul ! Réservation en ligne obligatoire. .

16 Rue du Docteur Noël Courvoisier Cinéma Majestic Vesoul

Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

