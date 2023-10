Marché de la Saint-Nicolas 16 Rue du Clos Montmartin-sur-Mer, 18 novembre 2023, Montmartin-sur-Mer.

Montmartin-sur-Mer,Manche

L’Association « les Patrimoines de Montmartin-sur-Mer » vous invite au marché de la Saint-Nicolas..

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 18:00:00. .

16 Rue du Clos Espace culturel

Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie



The Association « les Patrimoines de Montmartin-sur-Mer » invites you to the Saint-Nicolas market.

La Asociación « les Patrimoines de Montmartin-sur-Mer » le invita al mercado de Saint-Nicolas.

Der Verein « les Patrimoines de Montmartin-sur-Mer » lädt Sie zum Nikolausmarkt ein.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche