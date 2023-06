6ème après-midi de jeux anciens en bois à Trôo 16 Rue du Chateau Troo, 9 juillet 2023, Troo.

Troo,Loir-et-Cher

Que vous soyez petits ou grands, venez jouer avec d’anciens jeux en bois… seul ou en famille, vous passerez un après-midi inoubliable..

Dimanche 2023-07-09 14:00:00 fin : 2023-07-09 19:00:00. .

16 Rue du Chateau

Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Whether you are young or old, come and play with old wooden games… alone or with your family, you will spend an unforgettable afternoon.

Seas joven o mayor, ven a jugar con los antiguos juegos de madera… solo o en familia, pasarás una tarde inolvidable.

Ob groß oder klein, kommen Sie und spielen Sie mit alten Holzspielen… allein oder mit der Familie, Sie werden einen unvergesslichen Nachmittag verbringen.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT de Vendome – Territoires Vendomois