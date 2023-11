CONCERT 16 rue du 8 mai Les Forges, 16 décembre 2023, Les Forges.

Les Forges,Vosges

Pour la sortie de son 1er Cd, l’ensemble vocal Noctuel vous invite à un concert où vous pourrez entendre le répertoire favori du groupe. C’est autour des compositeurs tels que Whitacre, Gjeilo, Esenvalds, Hagenberg qu’ils vous feront voyager.

L’entrée est libre et le concert est accessible à tous.

Forts de 16 choristes, l’ensemble vocal Noctuel dirigé par Agnès Vuillemin, a à chœur de faire découvrir des compositeurs contemporains, spécialiste de l’écriture chorale, qui mélangent les voix à merveille avec des sonorités très agréables.. Tout public

Samedi 2023-12-16 20:30:00 fin : 2023-12-16 22:30:00. 0 EUR.

16 rue du 8 mai h

Les Forges 88390 Vosges Grand Est



To celebrate the release of their 1st Cd, the Noctuel vocal ensemble invites you to a concert featuring the group’s favorite repertoire. They’ll take you on a journey around composers such as Whitacre, Gjeilo, Esenvalds and Hagenberg.

Admission is free, and the concert is open to all.

With its 16 choristers, the Noctuel vocal ensemble, directed by Agnès Vuillemin, is keen to introduce you to contemporary composers who specialize in choral writing, blending voices to perfection with very pleasing sonorities.

Con motivo del lanzamiento de su 1er CD, el conjunto vocal Noctuel le invita a un concierto con su repertorio preferido. Un viaje a través de compositores como Whitacre, Gjeilo, Esenvalds o Hagenberg.

La entrada es gratuita y el concierto está abierto a todos.

Con sus 16 cantantes, el conjunto vocal Noctuel, dirigido por Agnès Vuillemin, desea presentarle a compositores contemporáneos especializados en la escritura coral, que fusionan sus voces con sonidos muy agradables.

Anlässlich der Veröffentlichung seiner ersten CD lädt das Vokalensemble Noctuel Sie zu einem Konzert ein, bei dem Sie das Lieblingsrepertoire der Gruppe hören können. Sie werden Sie auf eine Reise zu Komponisten wie Whitacre, Gjeilo, Esenvalds und Hagenberg mitnehmen.

Der Eintritt ist frei und das Konzert ist für alle zugänglich.

Das 16-köpfige Vokalensemble Noctuel unter der Leitung von Agnès Vuillemin hat es sich zur Aufgabe gemacht, zeitgenössische Komponisten zu entdecken, die sich auf Chorwerke spezialisiert haben.

Mise à jour le 2023-11-15 par OT EPINAL ET SA REGION