32ème Frédéric Mistral – raid VTT et randonnées 16 Rue du 7 Août Blond, 27 octobre 2024, Blond.

Blond Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-27 07:30:00

fin : 2024-10-27 12:00:00

Raid VTT de 42 km et randonnées pédestres et VTT dans les Monts de Blond. Les randonnées VTT, VTTAE font 42, 26, 24 et 14km. Les randonnées pédestres, ouvertes au running, font 10 et 17 km. Sur inscription obligatoire..

16 Rue du 7 Août Stade

Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Pays du Haut Limousin