Festival LEC 2023 – Rencontre dessinée et dégustation vénitienne 16 Rue du 14 Juillet Cognac, 19 novembre 2023, Cognac.

Cognac,Charente

Triple distillation » L’éveil des sens » avec Laura Zavan, autrice culinaire et Matteo, dessinateur. Discussion animée par Françoise Barbin-Lecrevisse avec le soutien de la Maison Boinaud.



Rencontre dessinée et dégustation vénitienne !.

2023-11-19 11:00:00 fin : 2023-11-19 . .

16 Rue du 14 Juillet Café Babel La Salamandre – Centre des congrès

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine



Triple distillation « L’éveil des sens » with Laura Zavan, culinary author and Matteo, cartoonist. Discussion moderated by Françoise Barbin-Lecrevisse with the support of Maison Boinaud.



Drawing session and Venetian tasting!

Triple destilación « Despertar de los sentidos » con Laura Zavan, autora culinaria y Matteo, dibujante. Debate moderado por Françoise Barbin-Lecrevisse con el apoyo de la Maison Boinaud.



Sesión de dibujo y degustación veneciana

Dreifache Destillation « Das Erwachen der Sinne » mit Laura Zavan, kulinarische Autorin, und Matteo, Zeichner. Diskussion unter der Leitung von Françoise Barbin-Lecrevisse mit Unterstützung des Maison Boinaud.



Gezeichnetes Treffen und venezianische Verkostung!

