Dégustations Italie et Papilles – LEC Festival 2023 16 rue du 14 Juillet Cognac, 18 novembre 2023, Cognac.

Cognac,Charente

Rencontre et dégustation de vins italiens avec Alexis Rautureau sommelier, avec le soutien de Philippe Piquet-Pellorce, caviste à la cave St Léger, au café Babel à La Salamandre..

2023-11-18 16:30:00 fin : 2023-11-18 . EUR.

16 rue du 14 Juillet La Salamandre – Centre des congrès

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine



Meeting and tasting of Italian wines with Alexis Rautureau sommelier, with the support of Philippe Piquet-Pellorce, cellarman at Cave St Léger, at Café Babel in La Salamandre.

Encuentro y degustación de vinos italianos con el sumiller Alexis Rautureau, con el apoyo de Philippe Piquet-Pellorce, bodeguero de la Cave St Léger, en el Café Babel de La Salamandre.

Treffen und Verkostung italienischer Weine mit Alexis Rautureau, Sommelier, mit Unterstützung von Philippe Piquet-Pellorce, Weinhändler im Weinkeller St. Léger, im Café Babel in La Salamandre.

