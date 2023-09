Festival LEC 16 rue du 14 Juillet Cognac, 14 novembre 2023, Cognac.

Cognac,Charente

Le LEC Festival vous donne rendez-vous chaque année à Cognac le troisième week-end de novembre, du jeudi au dimanche, pour quatre jours de festivités littéraires !.

2023-11-14 fin : 2023-11-19 . .

16 rue du 14 Juillet La Salamandre | Centre de Congrès

Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine



The LEC Festival meets you every year in Cognac on the third weekend of November, from Thursday to Sunday, for four days of literary festivities!

El Festival LEC le cita cada año en Cognac el tercer fin de semana de noviembre, de jueves a domingo, para cuatro días de fiesta literaria.

Das LEC Festival lädt Sie jedes Jahr am dritten Novemberwochenende von Donnerstag bis Sonntag nach Cognac ein, um vier Tage lang Literatur zu feiern!

