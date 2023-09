Exposition » La gourmandise ! » 16 rue Droite Rieupeyroux, 1 décembre 2023, Rieupeyroux.

Rieupeyroux,Aveyron

Venez découvrir la gourmandise sous toutes les coutures : le plaisir de manger, les émotions du goût. Ateliers gourmands en cours de programmation..

2023-12-01 fin : 2024-01-06 . EUR.

16 rue Droite

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



Come and discover gourmet pleasures from every angle: the pleasure of eating, the emotions of taste. Gourmet workshops currently being programmed.

Venga a descubrir las delicias gastronómicas desde todos los ángulos: el placer de comer, las emociones del gusto. Actualmente se están planificando talleres gastronómicos.

Entdecken Sie das Thema Schlemmen in all seinen Facetten: die Freude am Essen, die Emotionen des Geschmacks. Gourmet-Workshops werden derzeit geplant.

