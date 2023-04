Jeux de société 16 rue Droite, 22 avril 2023, Rieupeyroux.

Venez (re) découvrir le plaisir des jeux traditionnels (Time’s up , Scrabble, Triomino) et vous confronter à des jeux moins connus (Code name, Crokinol, Rummy, Abalone, Jungle speed…) Tous publics – A partir de 7 ans.

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22

16 rue Droite

Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie



Come and (re) discover the pleasure of traditional games (Time’s up, Scrabble, Triomino) and confront yourself with lesser-known games (Code name, Crokinol, Rummy, Abalone, Jungle speed…) All audiences – From 7 years old

Venga a (re)descubrir el placer de los juegos tradicionales (Time’s up, Scrabble, Triomino) y a probar juegos menos conocidos (Code name, Crokinol, Rummy, Abalone, Jungle speed…) Todas las edades – A partir de 7 años

Entdecken Sie die Freude an traditionellen Spielen (Time’s up , Scrabble, Triomino) und stellen Sie sich weniger bekannten Spielen (Code name, Crokinol, Rummy, Abalone, Jungle speed…). Alle Altersgruppen – ab 7 Jahren

