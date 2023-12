Théâtre musical : Coupures 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains, 21 mars 2024, Luxeuil-les-Bains.

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 20:30:00

fin : 2024-03-21 22:00:00

Ce soir, dans l’assistance, personne n’y comprend plus rien. Comment Frédéric, maire écologiste, agriculteur, jeune père de famille, engagé, rêveur, recyclage, circuit-court, pistes cyclables et festival de musique débranchée… bref, comment Frédéric a-t-il pu décider seul, et dans le secret, du déploiement de la dernière génération d’antennes-relais partout dans la commune ?

Coupures est une comédie satirique qui aborde la place que le public occupe, ou plutôt celle qu’il n’occupe pas, dans le débat démocratique.

Production : La Poursuite du Bleu (Lucy Decronumbourg).

Mise en scène : Paul-Eloi Forget et Samuel Valensi.

Avec : June Assal, Michel Derville, Paul-Eloi Forget, Valérie Moinet, Samuel Valensi et Lison Favard en alternance avec Emelyne Chirol.

À 20h30 à l’Espace Molière.

Tarifs : Abonné 10€ / Normal 16€/ Réduit 13€ / jeune 8€.

Réservation au 03 84 40 56 20.

16 Rue des Thermes Espace Molière

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



