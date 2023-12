Théâtre : Après coup 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains, 7 mars 2024, Luxeuil-les-Bains.

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 20:30:00

fin : 2024-03-07 22:00:00

.

C’est beau cette amitié féminine, cette sororité qui entraîne quatre copines depuis l’enfance chaque hiver dans un chalet à la neige depuis des années. C’est l’occasion de rigoler, de se lâcher, de dire du mal (ou du bien) des hommes, ou de manger de la raclette sans penser aux kilos potentiels…

Cette rencontre annuelle entre copines est maintenue cette année malgré l’absence de l’une d’entre elles. On essaie de garder de la bonne humeur, même si on sait que ce ne sera plus comme avant. Sur un air léger de comédie, on sent pourtant poindre petit à petit un drame. Ecrite sur le ton de la comédie par Tadrina Hocking (une habituée de l’Espace Molière) et Sandra Colombo, et mise en scène par Christophe Luthringer sous forme de comédie, cette pièce sur les violences faites aux femmes permet d’aborder sans drame mais avec efficacité un sujet trop souvent au premier plan de l’actualité.

Cie Les Pies Menteurs.

Metteur en Scène : Christophe Luthringer.

Assistante : Bénédicte Bailly.

Comédiennes : Tadrina Hocking, Gwenda Guthwasser, Aude Roman et Valérie Moinet ou Marie Le Cam.

À 20h30 à l’Espace Molière.

Tarifs : Abonné 7€ / Normal 12€/ Réduit 10€ / jeune 7€.

Réservation au 03 84 40 56 20.

EUR.

16 Rue des Thermes Espace Molière

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



