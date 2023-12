Théâtre : Le Bal des Vautours 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains, 15 février 2024, Luxeuil-les-Bains.

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2024-02-15 20:30:00

fin : 2024-02-15 22:00:00

Les héritages sont toujours de beaux moments tragiques de trahisons familiales où se révèlent les noirceurs de l’âme humaine et les vieilles rancœurs entre héritiers.

Si le sujet de la mort prête rarement à rire, l’auteur se lâche sur les conséquences «héritoriales» qui lui permettent de brosser un portrait de la noirceur humaine concentrée autour d’un cercueil. C’est un sujet intarissable de comédie, surtout lorsqu’il s’agit d’une famille recomposée. Les vautours, ce sont évidemment ceux qui, sous couvert de peine partagée, se rapprochent du butin… pour ne pas partager.

Emmenée par une troupe de comédiens aguerris, cette comédie enlevée et hilarante, dans une mise en scène efficace d’Olivier Macé, est une excellente occasion de passer un bon moment de rire et de défoulement.

Une comédie à mourir de rire.

Production Les Lucioles.

Une pièce de Alain Krief.

Mise en scène : Olivier Macé.

Décors : Olivier Prost.

Comédiens : Élisabeth Buffet, Shirley Bousquet, Énora Malagré, Édouard Collin, Didier Constant, Muriel Michaux.

À 20h30 à l’Espace Molière.

Tarifs : Abonné 20€ / Normal 25€/ Réduit 22€ / jeune 20€.

Réservation au 03 84 40 56 20.

16 Rue des Thermes Espace Molière

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



