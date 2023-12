Théâtre musical : La Claque 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains, 25 janvier 2024, Luxeuil-les-Bains.

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 20:30:00

fin : 2024-01-25 22:00:00

À une certaine époque, les claqueurs faisaient ou défaisaient les pièces de théâtre.

Si, abandonné par sa troupe habituelle, Levasseur, chef de claque, ne réussit pas ce soir à trouver des personnes pour assurer la claque, sa réputation est finie. Et où mieux que dans la salle d’un théâtre pourrait-il trouver meilleure claque ?

Aidé de son complice Balbuzard et de la sœur de ce dernier, il entreprend de faire appel à des novices pour faire le succès de ce soir.

Interactive, cette pièce accessible aux grands comme aux petits déploie une énergie folle, emmenée par un trio d’acteurs aussi hilarants que dynamiques. Ce spectacle écrit par Fred Radix, que nous avions reçu en ouverture de saison en 2010, est un immense succès à Paris où il fait salle comble depuis des mois. Et ce succès est mérité tant l’on ressort de là avec une énergie et une bonne humeur contagieuses dont on a peine à se départir. Une soirée qui fait du bien, pourquoi s’en priver ?

Le coup de cœur de la saison à voir absolument !

Co-production : Blue Line Productions / Tartalune – De Fred Radix.

Comédiens : Alice Noureux, Fred Radix et Guillaume Collignon.

À 20h30 à l’Espace Molière.

Tarifs : Abonné 9€ / Normal 15€/ Réduit 13€ / jeune 9€.

Réservation au 03 84 40 56 20.

16 Rue des Thermes Espace Molière

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



