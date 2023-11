Bourse aux jouets et cadeaux 2023 16 rue des récollets Montmorillon, 9 décembre 2023, Montmorillon.

Montmorillon,Vienne

Noël arrive à grand pas !

La Bourse aux Jouets et aux Cadeaux en tout genre est organisée à la MJC..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

16 rue des récollets CaféLabo MJC Claude Nougaro

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Christmas is just around the corner!

The Toy and Gift Fair is organized at the MJC.

¡La Navidad está a la vuelta de la esquina!

La Feria del Juguete y el Regalo se celebra en el MJC.

Weihnachten kommt mit großen Schritten!

Die Börse für Spielzeug und Geschenke aller Art wird im MJC organisiert.

Mise à jour le 2023-11-18 par ACAP