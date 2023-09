PASCAL ROD en CONCERT 16 rue des récollets Montmorillon, 29 septembre 2023, Montmorillon.

Montmorillon,Vienne

PASCAL ROD Guitariste, rockeur, mais aussi auteur, compositeur et interprète, a laissé sa vie parisienne pour le calme de la Vienne et pour notre plus grande joie..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 22:30:00. .

16 rue des récollets MJC Claude Nougaro

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



PASCAL ROD Guitarist, rocker, but also author, composer and performer, has left his Parisian life for the calm of the Vienne region, to our great delight.

PASCAL ROD Guitarrista, rockero, pero también autor, compositor e intérprete, ha dejado su vida parisina por la calma de la región de Vienne, para nuestro deleite.

PASCAL ROD Gitarrist, Rocker, aber auch Autor, Komponist und Interpret, hat sein Pariser Leben für die Ruhe des Wiener Landes und zu unserer größten Freude aufgegeben.

