Gratiferia 16 rue des Pradelles La Celle-Dunoise, 22 octobre 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Une gratiféria n’est pas vraiment une invitation au troc car il n’y a pas d’échange obligé, ni une déchetterie, car les objets à donner sont en bon état. Ils sont donnés, mais anonymement et s’il ne trouvent pas preneurs, peuvent être remportés ou laissés sur place car Recyclabulle s’en charge ensuite.

Plusieurs associations se sont regroupées pour cette journée conviviale ; certes « Et au milieu coule la Creuse » en est à l’initiative, mais « l’Association celloise d’entr’aide » ainsi que le « Comité des fêtes » pour la Celle Dunoise, mais aussi Evolis23 et Recyclabulle sont partenaires actifs.

Chaque participant peut apporter un, plusieurs ou pourquoi pas, beaucoup d’objets, mais il peut aussi bien venir les mains vides…

Base sports Loisir de 10h à 18h. Rens 06 74 02 04 92.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

16 rue des Pradelles

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A gratiferia is not really an invitation to barter, as there is no obligatory exchange, nor is it a garbage dump, as the objects to be donated are in good condition. They are donated anonymously, and if they don’t find takers, they can be taken away or left on site, as Recyclabulle takes care of them afterwards.

Several associations have joined forces for this convivial day; « Et au milieu coule la Creuse » is certainly the initiator, but the « Association celloise d’entr’aide » and the « Comité des fêtes » for La Celle Dunoise, as well as Evolis23 and Recyclabulle are active partners.

Each participant can bring one, several or, why not, many objects, but they can also come empty-handed?

Base sports Loisir from 10am to 6pm. Rens 06 74 02 04 92

Una gratiferia no es realmente una invitación al trueque, ya que no hay intercambio obligatorio, ni tampoco un vertedero, ya que los objetos que se donan están en buen estado. Se donan de forma anónima y, si no hay quien los acepte, se pueden llevar a casa o dejarlos, ya que Recyclabulle se hará cargo de ellos después.

Varias asociaciones se han unido para esta jornada de convivencia, entre ellas « Et au milieu coule la Creuse » (Y en medio fluye la Creuse), que inició el evento, la « Association celloise d’entr’aide » y el « Comité des fêtes » de La Celle Dunoise, así como Evolis23 y Recyclabulle, que son socios activos.

Los participantes pueden traer uno, varios o, por qué no, muchos artículos, pero también pueden venir con las manos vacías..

Base deportiva Loisir de 10.00 a 18.00 h. Información 06 74 02 04 92

Eine Gratiféria ist nicht wirklich eine Einladung zum Tauschhandel, da es keinen obligatorischen Tausch gibt, und auch keine Müllhalde, da die zu spendenden Gegenstände in gutem Zustand sind. Sie werden gespendet, aber anonym, und wenn sie keinen Abnehmer finden, können sie mitgenommen oder vor Ort gelassen werden, da Recyclabulle sich anschließend darum kümmert.

Mehrere Vereine haben sich für diesen geselligen Tag zusammengeschlossen. Die Initiative ging zwar von « Et au milieu coule la Creuse » aus, aber die « Association celloise d’entr’aide » und das « Comité des fêtes » für Celle Dunoise, aber auch Evolis23 und Recyclabulle sind aktive Partner.

Jeder Teilnehmer kann einen, mehrere oder viele Gegenstände mitbringen, aber er kann auch mit leeren Händen kommen

Base sports Loisir von 10 bis 18 Uhr. Rens 06 74 02 04 92

Mise à jour le 2023-10-04 par Creuse Tourisme