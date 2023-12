ENTREFÊTE 16 rue des Grands Meix Cornimont, 28 décembre 2023, Cornimont.

Cornimont Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2023-12-28 15:00:00

fin : 2023-12-28 17:00:00

Cette édition d’Entrefête prévoit un programme riche et varié: Cors des Alpes, Guitare et Chant, cithares, accordéon, danses, quatuors de cuivre, groupe de rock… Entrée libre, chapeau..

0 EUR.

16 rue des Grands Meix Centre de Polyactivités

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2023-12-13 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES