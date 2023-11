CONCERT HANTÉ AVEC LE DUO D’HARMONIE 16 Rue des Grands Meix Cornimont, 25 novembre 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Venez trembler et frissonner au concert hanté, par le Duo d’Harmonie de la Haute Moselotte, sous la direction de Aline PERRIN. Entrée libre pour les 2 représentations.. Tout public

Dimanche 2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 16:30:00. 0 EUR.

16 Rue des Grands Meix Centre de Polyactivité

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Come shiver and tremble at the haunted concert by the Duo d’Harmonie de la Haute Moselotte, conducted by Aline PERRIN. Free admission for both performances.

Venga a estremecerse en el concierto encantado del Duo d’Harmonie de la Haute Moselotte, dirigido por Aline PERRIN. Entrada gratuita para las 2 actuaciones.

Erschrecken und zittern Sie beim Spukkonzert, das vom Duo d’Harmonie de la Haute Moselotte unter der Leitung von Aline PERRIN veranstaltet wird. Freier Eintritt für beide Aufführungen.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES