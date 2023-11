BOURSE AUX JOUETS ET ARTICLES DE PUERICULTURE 16 Rue des Grands Meix Cornimont, 25 novembre 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Organisée par l’école primaire de Cornimont. Réception articles : vendredi 24 novembre de 16h30 à 19h00 et samedi 25 novembre de 9h00 à 11h00. Vente : samedi 25 novembre de 14h00 à 16h30. Paiement et restitution des invendus : samedi 25 novembre de 18h30 à 19h00.. Tout public

Samedi 2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 16:30:00. .

16 Rue des Grands Meix Centre de Polyactivité

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Organized by Cornimont elementary school. Reception: Friday, November 24, 4:30 – 7:00 pm and Saturday, November 25, 9:00 – 11:00 am. Sale: Saturday November 25, 2:00 pm to 4:30 pm. Payment and return of unsold items: Saturday November 25, 6:30 pm to 7:00 pm.

Organizado por la Escuela Primaria Cornimont. Recepción de objetos: viernes 24 de noviembre de 16.30 a 19.00 horas y sábado 25 de noviembre de 9.00 a 11.00 horas. Venta: sábado 25 de noviembre de 14.00 a 16.30 horas. Pago y devolución de los artículos no vendidos: sábado 25 de noviembre de 18.30 a 19.00 h.

Organisiert von der Grundschule Cornimont. Annahme von Artikeln: Freitag, 24. November, 16:30-19:00 Uhr und Samstag, 25. November, 9:00-11:00 Uhr. Verkauf: Samstag, 25. November, von 14.00 bis 16.30 Uhr. Bezahlung und Rückgabe der unverkauften Artikel: Samstag, 25. November, 18.30 bis 19.00 Uhr.

