FAMILLES EN FÊTE – JOURNÉE DE LA PARENTALITÉ 16 Rue des Grands Meix Cornimont, 18 novembre 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Lecture, jeux, musique, théâtre, activités manuelles, spectacles… Le plein d’animations gratuites toute la journée pour toute la famille pour la Journée de la Parentalité !. Tout public

Samedi 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 17:00:00. 0 EUR.

16 Rue des Grands Meix Centre de Polyactivité

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



Reading, games, music, theater, crafts, shows… Free activities all day long for the whole family on Parenthood Day!

Lectura, juegos, música, teatro, manualidades, espectáculos… Actividades gratuitas durante todo el día para toda la familia en el Día de la Paternidad

Lesungen, Spiele, Musik, Theater, Basteln, Aufführungen… Am Elterntag gibt es den ganzen Tag über kostenlose Animationen für die ganze Familie!

Mise à jour le 2023-11-07 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES