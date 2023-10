CINÉ-RENCONTRE – SUZANNE JOUR APRÈS JOUR 16 Rue des Grands Meix Cornimont, 26 octobre 2023, Cornimont.

Cornimont,Vosges

Le Cinéma l’Entr’Actes à Cornimont vous propose la projection du film documentaire « Suzanne jour après jour », tourné dans les Hautes-Vosges, en présence du réalisateur Stéphane Manchemin et Suzanne. Deux séances sont prévues : un séance à 18h puis une autre séance à 20h30.. Tout public

Jeudi 2023-10-26 18:00:00 fin : 2023-10-26 22:00:00. 4 EUR.

16 Rue des Grands Meix Salle Jacques Villeret – Centre de Polyactivités

Cornimont 88310 Vosges Grand Est



The Cinéma l’Entr’Actes in Cornimont invites you to a screening of the documentary film « Suzanne jour après jour », shot in the Hautes-Vosges, in the presence of director Stéphane Manchemin and Suzanne. Two screenings are planned: one at 6pm and another at 8:30pm.

El Cinéma l’Entr’Actes de Cornimont proyectará el documental « Suzanne jour après jour », rodado en los Altos Vosgos, en presencia del director Stéphane Manchemin y de Suzanne. Habrá dos proyecciones: una a las 18.00 h y otra a las 20.30 h.

Das Cinema l’Entr’Actes in Cornimont bietet Ihnen die Vorführung des Dokumentarfilms « Suzanne jour après jour », der in den Hautes-Vosges gedreht wurde, in Anwesenheit des Regisseurs Stéphane Manchemin und Suzanne. Es sind zwei Vorstellungen vorgesehen: eine Vorstellung um 18 Uhr und dann eine weitere Vorstellung um 20.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-12 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES