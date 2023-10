Exposition de peinture : Annick Redor 16 rue des Gabinaux Sainte-Marie-de-Vaux, 1 octobre 2023, Sainte-Marie-de-Vaux.

Sainte-Marie-de-Vaux,Haute-Vienne

Annick Redor, artiste peintre reconnue, ayant remporté de nombreux prix, exposant en France et à l’étranger expose ses œuvres à Sainte Marie de Vaux du 1er au 31 octobre. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir son art tous les jours 14h à 19h pendant ce mois d’octobre..

2023-10-01 fin : 2023-10-31 19:00:00. .

16 rue des Gabinaux Chauzat

Sainte-Marie-de-Vaux 87420 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Annick Redor, an award-winning painter who has exhibited in France and abroad, is exhibiting her work in Sainte Marie de Vaux from October 1 to 31. Come and discover or rediscover her art every day from 2pm to 7pm during the month of October.

Annick Redor, pintora galardonada que ha expuesto en Francia y en el extranjero, expone en Sainte Marie de Vaux del 1 al 31 de octubre. Venga a descubrir o redescubrir su arte todos los días de 14:00 a 19:00 durante el mes de octubre.

Annick Redor, eine bekannte Malerin, die zahlreiche Preise gewonnen hat und in Frankreich und im Ausland ausstellt, stellt ihre Werke vom 1. bis 31. Oktober in Sainte Marie de Vaux aus. Kommen Sie zahlreich, um ihre Kunst zu entdecken oder wiederzuentdecken, jeden Tag von 14 bis 19 Uhr während dieses Monats Oktober.

