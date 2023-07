GAEC des Crell 16 rue de Touligny Raillicourt, 12 juillet 2023, Raillicourt.

Raillicourt,Ardennes

M. et Mme. Mineur élèvent depuis 15 ans leurs animaux avec soin et tradition. N’hésitez pas à les contacter pour acheter en direct auprès d’eux, par téléphone, ou par mail.Vente uniquement sur place et sur commande. Livraison possible..

fin : . .

16 rue de Touligny

Raillicourt 08430 Ardennes Grand Est



Mr. and Mrs. Mineur have been raising their animals for 15 years with care and tradition. Do not hesitate to contact them to buy directly from them, by phone or by mail. Delivery possible.

El Sr. y la Sra. Mineur llevan 15 años criando a sus animales con mimo y tradición. No dude en ponerse en contacto con ellos para comprarles directamente, por teléfono o por correo electrónico. Entrega posible.

Herr und Frau Mineur züchten seit 15 Jahren ihre Tiere mit Sorgfalt und Tradition. Zögern Sie nicht, sie zu kontaktieren, um direkt bei ihnen zu kaufen, telefonisch oder per E-Mail.Verkauf nur vor Ort und auf Bestellung. Lieferung möglich.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme