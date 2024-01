Soirée poterie : explorer l’argile 16 Rue de Paris Le Havre, lundi 25 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 18:00:00

fin : 2024-03-25 21:00:00

En partant d’une boule d’argile (normande bien sûr !), vous vous laisserez guider par votre instinct et vos envies pour réaliser un objet pratique ou décoratif ou les deux à la fois ! Patricia vous conseillera pour traiter au mieux cette noble matière. Technique du pincé, « à la plaque », modelage etc… à chacun la méthode qui lui plaira. Vous passerez ensuite à la couleur avec un émaillage sur terre crue. Patricia se chargera des cuissons et de l’émaillage final. Vos oeuvres vous seront remises 2 à 3 semaines plus tard. N’hésitez pas à apporter des fleurs, feuilles (d’arbre ! ) ou autres objets pouvant vous inspirer pour votre création…

Durée : 3h

Public : Adultes

Pensez à apporter un tablier ou vêtement de protection.

Sur réservation.

16 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



