Atelier : Explorer l’argile 16 Rue de Paris Le Havre, vendredi 8 mars 2024.

Le Havre Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 15:00:00

fin : 2024-03-08 17:00:00

En partant d’une boule d’argile (normande bien sûr !), votre enfant laissera libre cours à ses envies et à son imagination pour réaliser un objet pratique ou décoratif ou les deux à la fois ! Toujours dans la joie et la bonne humeur, Patricia, céramiste passionnée, accompagnera étape par étape votre loulou afin qu’il ou elle découvre les secrets de l’argile. Technique du pincé, « à la plaque », modelage etc… à chacun la méthode qui lui plaira. Une fois l’oeuvre ayant pris sa forme définitive, place à la couleur avec un émaillage sur terre crue. Patricia se chargera ensuite des cuissons et de l’émaillage de finition. Les oeuvres seront remises 2 à 3 semaines plus tard.

Durée : 2 heures

Public : enfants en autonomie à partir de 5 ans.

Pensez à équiper votre enfant d’un tablier et vêtement de protection.

Sur réservation.

16 Rue de Paris

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



