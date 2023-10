Café Rencontres 16 Rue de Montbrun Soustons, 8 mars 2024, Soustons.

Soustons,Landes

Tous les 2èmes vendredis du mois. Organisé par la paroisse Saint Albret du Port d’Albret et le secours Catholique . C’est un moment pour faire connaissance et prendre du temps ensemble, découvrir d’autres personnes. Possibilité de covoiturage en se signalant au secrétariat paroissial..

2024-03-08 fin : 2024-03-08 17:00:00. .

16 Rue de Montbrun

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every 2nd Friday of the month. Organized by the parish of Saint Albret du Port d’Albret and the Catholic Relief Services. It is a moment to get to know each other and to spend time together, to discover other people. Carpooling is possible by contacting the parish secretary.

Cada segundo viernes del mes. Organizado por la parroquia de Saint Albret du Port d’Albret y el Catholic Relief Services. Es un momento para conocerse y pasar tiempo juntos, para descubrir a otras personas. Es posible compartir el coche poniéndose en contacto con la oficina parroquial.

Jeden zweiten Freitag im Monat. Organisiert von der Kirchengemeinde Saint Albret du Port d’Albret und der Katholischen Nothilfe . Es ist eine Zeit, um sich kennenzulernen und Zeit miteinander zu verbringen, andere Menschen zu entdecken. Es besteht die Möglichkeit, Fahrgemeinschaften zu bilden, indem man sich im Pfarrsekretariat meldet.

Mise à jour le 2023-10-18 par OTI LAS