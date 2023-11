Conférence au Château de Mongenan : Des prétendues hérésies. Le temps des apocalypses. 16 Rue de Mongenan Portets, 24 mars 2024, Portets.

Portets,Gironde

Que nous le voulions ou non, que nous l’acceptions ou pas, que nous en soyons même seulement conscients, notre vie est conditionné par un patrimoine culturel qui, très souvent, nous échappe. Notre quotidien-même, est entaché de querelles byzantines qui opposent les peuples et les gouvernements et qui, souvent aussi servent de paravent commode à des contestations d’une tout autre nature, personnelles, financières, territoriales ou de pouvoir. Même si nous ne croyons pas, nos sociétés sont marquées par les religions. Mais quelles religions ? Celles qu’on ne nous enseigne plus à l’école? Celles que nous croyons connaitre ? Celles que, sans les connaitre, nous rejetons ?

A l’heure où le monde traverse des temps troublés et périlleux, Florence Mothe s’interroge que ces occultations culturelles. Pourquoi nous est-il interdit de savoir, de chercher à comprendre, d’aller aux sources du mystère?.

2024-03-24

16 Rue de Mongenan

Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Whether we like it or not, whether we accept it or not, whether we are even aware of it, our lives are conditioned by a cultural heritage that very often eludes us. Our very daily lives are marred by the Byzantine quarrels that pit peoples and governments against each other, and which often serve as a convenient screen for personal, financial, territorial or power disputes of an altogether different nature. Even if we don’t believe, our societies are marked by religions. But which religions? The ones we are no longer taught at school? The ones we think we know? The ones we reject without even knowing them?

At a time when the world is going through troubled and perilous times, Florence Mothe questions these cultural occultations. Why are we forbidden to know, to seek understanding, to go to the sources of mystery?

Nos guste o no, lo aceptemos o no, seamos o no conscientes de ello, nuestras vidas están condicionadas por un patrimonio cultural que muy a menudo se nos escapa. Nuestra propia vida cotidiana se ve empañada por las disputas bizantinas que enfrentan a pueblos y gobiernos, y que a menudo sirven de cómoda pantalla para disputas de otra naturaleza, ya sean personales, financieras, territoriales o de poder. Aunque no creamos, nuestras sociedades están marcadas por las religiones. ¿Pero qué religiones? ¿Las que ya no nos enseñan en la escuela? ¿Las que creemos conocer? ¿Las que, sin conocerlas, rechazamos?

En un momento en que el mundo atraviesa tiempos turbulentos y peligrosos, Florence Mothe analiza estos ocultamientos culturales. ¿Por qué se nos prohíbe conocer, buscar comprender, ir a las fuentes del misterio?

Ob wir es wollen oder nicht, ob wir es akzeptieren oder nicht, ob wir uns dessen überhaupt bewusst sind, unser Leben wird von einem kulturellen Erbe bestimmt, das wir oftmals nicht verstehen. Unser Alltag ist geprägt von byzantinischen Streitigkeiten zwischen Völkern und Regierungen, die oftmals auch als bequemer Deckmantel für ganz andere, persönliche, finanzielle, territoriale oder machtpolitische Konflikte dienen. Auch wenn wir nicht glauben, sind unsere Gesellschaften von Religionen geprägt. Aber welche Religionen sind das? Die, die uns in der Schule nicht mehr gelehrt werden? Die, die wir zu kennen glauben? Diejenigen, die wir ablehnen, ohne sie zu kennen?

In einer Zeit, in der die Welt unruhige und gefährliche Zeiten durchlebt, stellt Florence Mothe die Frage nach diesen kulturellen Ausblendungen. Warum ist es uns verboten, zu wissen, zu verstehen, zu den Quellen des Mysteriums zu gehen?

