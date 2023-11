LES RENCONTRES DU FILM D’ART 2024 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Saint-Gaudens LES RENCONTRES DU FILM D’ART 2024 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens, 25 janvier 2024, Saint-Gaudens. Saint-Gaudens,Haute-Garonne 11ème édition des Rencontres du film d’Art!.

2024-01-25 fin : 2024-01-28 . 20 EUR.

16 Rue de l’Indépendance CINEMA LE REGENT

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



11th edition of the Rencontres du film d’Art! 11º Festival de Cine de Arte y Ensayo 11. Ausgabe der Rencontres du film d’Art! Mise à jour le 2023-09-21 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Saint-Gaudens Autres Lieu 16 Rue de l'Indépendance Adresse 16 Rue de l'Indépendance CINEMA LE REGENT Ville Saint-Gaudens Departement Haute-Garonne Lieu Ville 16 Rue de l'Indépendance Saint-Gaudens latitude longitude 43.108339;0.718892

16 Rue de l'Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gaudens/