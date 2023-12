RENCONTRES ASSOCIÉES : FESTIVAL CINÉMA & DROITS DE L’HOMME 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens, 16 janvier 2024, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 20:30:00

fin : 2024-01-16 22:30:00

Films, débats, rencontres … Avec la participation d’Amnesty International.

Festival sur 2 jours, mardi 9 et mardi 16 janvier 2024, tous deux suivi d’une discussion.

La Spirale

0h 52min

L’enfermement des étrangers privés de papiers, la justice et le vivre ensemble vu par des juristes, membres d’ONG, avocats, un député et le témoignage de ceux qui sont devenus nos concitoyens.

Les Ames perdues

1h 44min

En 2014, un mystérieux déserteur, portant Ie nom de code César, divulgue des dizaines de milliers de photos des victimes du régime syrien, morts sous la torture. Alors que les suppliciés sombrent dans l’oubli et que des milliers de civils disparaissent, leurs familles, leurs avocats et un petit groupe d’activistes tentent de déposer des plaintes dans des tribunaux européens. Ce film raconte les rebondissements d’enquêtes et de procédures qui conduiront à l’émission de mandats d’arrêts contre les plus hauts responsables de l’administration de Bachar al Assad, pour crimes contre L’humanité.

7 EUR.

16 Rue de l’Indépendance CINÉMA- BISTROT LE RÉGENT

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



