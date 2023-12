CINÉ-ATELIER JEUNE PUBLIC : L’HIVER D’EDMOND ET LUCY 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens, 1 décembre 2023, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Edmond l’écureuil et son amie Lucy l’oursonne vivent dans un majestueux châtaignier, au cœur de la forêt. En famille et entre amis, ils jouent et grandissent dans une nature riche d’aventures. Même en hiver, quand tout est blanc et silencieux… Ils vont découvrir de belles surprises !.

2023-12-28 fin : 2023-12-28 18:00:00. 7 EUR.

16 Rue de l’Indépendance CINÉMA LE RÉGENT

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



Edmond the squirrel and his friend Lucy the bear live in a majestic chestnut tree in the heart of the forest. With family and friends, they play and grow up in an adventurous natural world. Even in winter, when everything is white and silent? They’re in for a real surprise!

Edmond la ardilla y su amiga Lucy la osa viven en un majestuoso castaño en el corazón del bosque. Con su familia y sus amigos, juegan y crecen en un mundo natural lleno de aventuras. Incluso en invierno, cuando todo es blanco y silencioso? ¡Les esperan maravillosas sorpresas!

Edmond, das Eichhörnchen, und seine Freundin Lucy, die Bärin, leben in einem majestätischen Kastanienbaum im Herzen des Waldes. Mit Familie und Freunden spielen und wachsen sie in einer Natur voller Abenteuer. Auch im Winter, wenn alles weiß und still ist? Sie werden viele Überraschungen erleben!

Mise à jour le 2023-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE