CINÉMA ET ATELIER JEUNE PUBLIC : 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens, 28 décembre 2023, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2023-12-28 16:00:00

fin : 2023-12-28 17:00:00

Edmond l’écureuil et son amie Lucy l’oursonne vivent dans un châtaignier, au coeur de la forêt. En famille et entre amis, ils jouent et grandissent dans une nature riche d’aventures. Même en hiver, quand tout est blanc et silencieux… Ils vont découvrir de belles surprises !.

Durée : 0h 45min

Réalisation :François Narboux

Séance suivie d’un atelier manuel : Nous créerons les personnages du film en pompon !

Attention placées limitées, inscrivez-vous par mail, téléphone ou bien directement à la caisse !

5 EUR.

16 Rue de l’Indépendance CINÉMA LE RÉGENT

