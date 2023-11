CINÉ-GOÛTER : L’HIVER FÉERIQUE 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens, 30 novembre 2023, Saint-Gaudens.

Saint-Gaudens,Haute-Garonne

Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui s’illuminent dans les arbres enneigés, et des animaux malicieux… Un programme pour fêter joyeusement la venue de l’hiver féerique !

Séance suivie d’un goûter..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 17:30:00. 5.5 EUR.

16 Rue de l’Indépendance CINÉMA LE RÉGENT

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie



Twirling snowflakes, twinkling stars, garlands illuminating snow-covered trees and mischievous animals? A program to celebrate the arrival of winter!

Screening followed by a snack.

Copos de nieve que giran, estrellas que titilan, guirnaldas que iluminan los árboles nevados y animales traviesos.. Un programa para celebrar la llegada del mágico invierno

Seguido de una merienda.

Flockige Schneeflocken, glitzernde Sterne, leuchtende Girlanden in verschneiten Bäumen und schelmische Tiere? Ein Programm, um die Ankunft des märchenhaften Winters fröhlich zu feiern!

Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen kleinen Imbiss.

Mise à jour le 2023-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE