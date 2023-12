CINÉ – GOÛTER JEUNE PUBLIC : L’HIVER FÉERIQUE 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

fin : 2023-12-23 17:00:00 Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des guirlandes qui s’illuminent dans les arbres enneigés, et des animaux malicieux… Un programme pour fêter joyeusement la venue de l’hiver féerique !

Séance suivie d’un goûter gourmand!.

Durée : 38 minutes

Réalisation :Vasily Shlichkov, Yawen Zeng, Nina Bisyarina

7 courts métrages. LE GOÛTER après le film :

Après le film l’Hiver Féérique, retrouvons-nous tous ensemble pour un goûter avec du chocolat chaud ! 5 EUR.

16 Rue de l’Indépendance CINÉMA LE RÉGENT

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

