CINÉ RENCONTRE : IMPATIENTES
Saint-Gaudens

14 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-14 20:30:00

Un film de Quentin Delcourt, en présence du réalisateur.

En partenariat avec l’association Psychanalyse dans la cité & Irrix Films Productions Consciente de la souffrance psychique qui a récemment envahi sa vie, Christine, professeure de philosophie, choisit de se faire hospitaliser. Elle découvre alors un nouvel environnement et fait la rencontre de Laure et Princesse Titou, deux consoeurs de cheminement thérapeutique. Pour elles, une seule certitude : il n’y a pas de patients dans cet hôpital, juste des impatients. Court-métrage 30 minutes

+ Making of (composé d’entrevues avec la direction, soignants, patients et famille de patients de l’hôpital dans lequel le film a été tourné) 30 minutes également. 9 EUR.

16 Rue de l'Indépendance
CINÉMA LE RÉGENT

Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

