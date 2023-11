LES NOËLS DE MOSELLE CONTÉS À FLORANGE 16 Rue de l’Étoile Florange, 2 décembre 2023, Florange.

Florange,Moselle

Au coeur du Complexe de Bétange, tendez l’oreille et laissez-vous bercer par les petites et grandes histoires des Noëls de Moselle.. Tout public

Samedi 2023-12-02 15:30:00 fin : 2023-12-03 . 0 EUR.

16 Rue de l’Étoile Complexe de Bétange

Florange 57190 Moselle Grand Est



In the heart of the Complexe de Bétange, lend an ear and let yourself be lulled by the stories, big and small, of Moselle Christmas.

En el corazón del complejo de Bétange, escuche y déjese arrullar por las historias, grandes y pequeñas, de la Navidad mosellesa.

Im Herzen des Complexe de Bétange können Sie Ihre Ohren spitzen und sich von den kleinen und großen Geschichten der Moselweihnacht berieseln lassen.

Mise à jour le 2023-11-16 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME