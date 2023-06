KULTUR’ À FLO’ 16 Rue de l’Etoile Florange, 15 août 2023, Florange.

Florange,Moselle

Ce festival de musique regroupant plusieurs genres (pop, rap, rock…) est l’événement estival à ne pas manquer pour tous les Florangeois et visiteurs en quête d’une ambiance Beach party .

Rendez-vous au Complexe de Bétange pour profiter d’une programmation exceptionnelle

Une soirée de pur plaisir musical, dans une atmosphère électrisante…. Tout public

Mercredi 2023-08-15 à 00:01:00 ; fin : 2023-08-15 23:59:00. 0 EUR.

16 Rue de l’Etoile Complexe de Bétange

Florange 57190 Moselle Grand Est



This multi-genre music festival (pop, rap, rock?) is the summer event not to be missed by Florange residents and visitors looking for a beach party atmosphere.

Join us at the Complexe de Bétange to enjoy an exceptional program

An evening of pure musical pleasure, in an electrifying atmosphere…

Este festival de música multigénero (pop, rap, rock, etc.) es la cita ineludible del verano para los habitantes de Florange y los visitantes que buscan un ambiente de fiesta en la playa.

Acuda al Complexe de Bétange para disfrutar de un programa excepcional

Una noche de puro placer musical, en un ambiente electrizante…

Dieses Musikfestival, das verschiedene Genres (Pop, Rap, Rock usw.) vereint, ist ein Sommerereignis, das man nicht verpassen sollte, wenn man in Florange lebt oder auf der Suche nach einer Beach-Party ist.

Im Complexe de Bétange erwartet Sie ein außergewöhnliches Programm

Ein Abend voller Musikgenuss in einer elektrisierenden Atmosphäre…

Mise à jour le 2023-06-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME