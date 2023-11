Oktoberfest du basket 16 rue de l’Eglise Rosheim, 11 novembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

La Coopération Territoriale Club (CTC) Rosenmeer organise sa 2eme Oktoberfest. Soirée animée par Alsace DJ Team. Venez en tenue traditionnelle ! Repas sur réservation avant le 07 novembre 2023..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 23:30:00. EUR.

16 rue de l’Eglise

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



The Coopération Territoriale Club (CTC) Rosenmeer organizes its 2nd Oktoberfest. Evening entertainment by Alsace DJ Team. Come in traditional dress! Reservations required by November 07, 2023.

El Coopération Territoriale Club (CTC) Rosenmeer organiza su 2ª Oktoberfest. La velada correrá a cargo del Alsace DJ Team. ¡Venga vestido con el traje tradicional! Reserva obligatoria antes del 07 de noviembre de 2023.

Der Coopération Territoriale Club (CTC) Rosenmeer organisiert sein 2. Oktoberfest. Der Abend wird von Alsace DJ Team moderiert. Kommen Sie in traditioneller Kleidung! Essen auf Vorbestellung bis zum 07. November 2023.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile