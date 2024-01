Soirée carnavalesque 16 rue de l’église Lencouacq, samedi 10 février 2024.

Lencouacq Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 19:00:00

fin : 2024-02-10

C’est Carnaval ! On sort son plus beau costume et on file à la soirée carnavalesque où une boisson sera offerte pour chaque personne déguisée !

Les pitchounes auront rendez-vous à 18h pour une piñata party !

Inscription pour le repas jusqu’au 6 Février.

16 rue de l’église Salle des Fêtes

Lencouacq 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine cdfdelencouacq40120@gmail.com



