Journée tatouage et piercing 16 rue de la verrerie Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Journée tatouage et piercing 16 rue de la verrerie Arles, 11 novembre 2023, Arles. Journée tatouage et piercing Samedi 11 novembre, 13h00 16 rue de la verrerie Entrée libre Le salon Jolie Piqûre et Oc Piercing vous propose une journée sans rendez vous.

Vous pouvez venir adopter un flash ou réaliser un petit motif de votre choix ; ou venir vous faire un piercing ou adopter un nouveau bijou !

Nous serons ravis d’échanger avec vous ! 16 rue de la verrerie 16 rue de la verrerie 13200 Arles Arles 13200 Trinquetaille Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.joliepiqure.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T13:00:00+01:00 – 2023-11-11T20:00:00+01:00

2023-11-11T13:00:00+01:00 – 2023-11-11T20:00:00+01:00 Tatouage piercing Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu 16 rue de la verrerie Adresse 16 rue de la verrerie 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age min 18 Age max 99 Lieu Ville 16 rue de la verrerie Arles latitude longitude 43.680179;4.620324

16 rue de la verrerie Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/