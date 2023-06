Apéro – concert du Presbytère : Mafia Normande 16 Rue de la Sienne Heugueville-sur-Sienne, 25 août 2023, Heugueville-sur-Sienne.

Heugueville-sur-Sienne,Manche

Apéro – concert du Presbytère : Mafia Normande.

Service de boissons et petite restauration sur place.

Entrée gratuite..

2023-08-25 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-25 . .

16 Rue de la Sienne Le Presbytère

Heugueville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie



Aperitif – concert at the Presbytère: Mafia Normande.

Drinks and snacks on site.

Free admission.

Aperitivo – concierto en el Presbytère: Mafia Normande.

Bebidas y aperitivos in situ.

Entrada gratuita.

Aperitif – Konzert des Presbyteriums: Mafia Normande.

Getränkeservice und kleine Snacks vor Ort.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche